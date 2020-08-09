“التعليم” توجه بتحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13 فما دون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ جميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الـ13 فما دون بمنصة “بياناتي الوظيفية” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمن التوجيه إضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في “صلاحية بياناتي” بالخدمة الذاتية لنظام “فارس”.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي انطلاقاً من اهتمامها بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، نظير ما تمثله الترقية من أهمية وأثر إيجابي في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وشددت على ضرورة التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

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وأشارت إلى أنه سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 1442/3/16 وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وبينت أن إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب “11-12-13” ستكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك.

وكشفت بأن توجيه الوزير اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة “11-12-13″، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية “للمرتبة الـ10 فما دون”، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.