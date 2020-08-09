“الصحة” ترد على شائعة الحاجة لمسيلات الدم في الحالات اليسيرة والمتعافية من كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 70 زيارة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أنه لا صحة لارتباط حدوث تجلط في أوردة الرئة أو الأطراف، للحالات المتعافية أو اليسيرة أو التي لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن بعض الحالات المتقدمة جداً، قد تعاني من هذا الأمر، إلا أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة في المملكة، تعطي اعتباراً للمخاطر الموجودة، وتتعامل معها عبر الفحوصات والأدوية الملائمة.

ونفى متحدث الصحة، أن يكون هناك حاجة لاستخدام مسيلات الدم مع الحالات اليسيرة أو المتعافين من كورونا المستجد.

يُذكر أن الحالات الحرجة في المملكة، قد تراجعت بنسبة 5.5%، فيما بلغ عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1428 مصاباً.