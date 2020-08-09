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السعودية تكشف سبب عودة ارتفاع إصابات كورونا

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية ، عن سبب ارتفاع عدد إصابات فيروس بعد مرحلة الاستقرار في الأعداد التي شهدتها المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي لاستعراض مستجدات فيروس كورونا بالمملكة : « لا نزال نرصد انحدار ونزول في منحنى تسجيل الحالات ، إلا أن هناك في الأيام الأخيرة ارتفاع طفيف لبعض الحالات ».

وأوضح العبدالعالي ، أن ذلك الارتفاع الطفيف قد يعود للتجمعات المحدودة التي لم يكن فيها احترازات خلال فترة العيد .

وأشار العبدالعالي أنه لا يوجد تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 288690 حتى الآن .

كما تم تسجيل 1599 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 252039 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 37 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3167 حالة .

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