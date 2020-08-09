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ترأس محافظ النماص سعد القرقاح، اجتماع مديري الإدارات الحكومية في المحافظة، ضمن توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
جاء ذلك لبحث ما يقدم من خدمات في جميع القطاعات للمواطن والمقيم، وإيجاد الحلول السريعة لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التطورات في البنى التحتية التي تشهدها المنطقة في كل المجالات.
كما أوضح "القرقاح" أن هناك خطةً تطويرية تنموية للمحافظة، سيتم الانتهاء منها قريبًا واعتمادها من أمير المنطقة، للشروع بالعمل بها، وفق جدول زمني.
ولفت إلى أن المحافظة تعدّ من المحافظات التي تحتلّ مكانة مرموقة سياحيًّا؛ لما حباها الله من طبيعية تسهم في جعلها واجهة سياحية قادمة بقوة.
وفي ختام الاجتماع شكر "القرقاح" أمير منطقة عسير، على الثقة التي منحها إياه بتعيينه محافظًا للنماص، مستشعرًا بذلك أهمية الدور المناط به، وتنفيذ تطلعاته.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 05:56 PM
عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية
ترأس محافظ النماص سعد القرقاح، اجتماع مديري الإدارات الحكومية في المحافظة، ضمن توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
جاء ذلك لبحث ما يقدم من خدمات في جميع القطاعات للمواطن والمقيم، وإيجاد الحلول السريعة لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التطورات في البنى التحتية التي تشهدها المنطقة في كل المجالات.
كما أوضح "القرقاح" أن هناك خطةً تطويرية تنموية للمحافظة، سيتم الانتهاء منها قريبًا واعتمادها من أمير المنطقة، للشروع بالعمل بها، وفق جدول زمني.
ولفت إلى أن المحافظة تعدّ من المحافظات التي تحتلّ مكانة مرموقة سياحيًّا؛ لما حباها الله من طبيعية تسهم في جعلها واجهة سياحية قادمة بقوة.
وفي ختام الاجتماع شكر "القرقاح" أمير منطقة عسير، على الثقة التي منحها إياه بتعيينه محافظًا للنماص، مستشعرًا بذلك أهمية الدور المناط به، وتنفيذ تطلعاته.
، محافظ النماص يعلن عن خطة تطويرية تنموية قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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