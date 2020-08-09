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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، تمكنت اليوم من إنقاذ مواطنين، تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد أثناء رحلة الصيد، وقطر القارب إلى المرسى، وهما بحالة صحية جيدة.
وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) عند طلب المساعدة.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 05:03 PM
أهاب بالمتنزهين أخذ الحيطة واتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، تمكنت اليوم من إنقاذ مواطنين، تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد أثناء رحلة الصيد، وقطر القارب إلى المرسى، وهما بحالة صحية جيدة.
وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) عند طلب المساعدة.
، حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق تعطل قاربهما وسط البحر ،
المصدر : الخليج 365
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