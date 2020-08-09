شكرا لمتابعة خبر عن مدارس أهلية تبدأ في تطبيق التباعد المكاني داخل الفصول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة متداولة مدارس أهلية قد بدأت في تطبيق التباعد المكاني داخل الفصول الدراسية استعدادًا لبداية العام الدراسي.

ويذكر أن مدارس القطاع الأهلي ومحال بيع الأدوات القرطاسية والمستلزمات المدرسية في الأسواق المحلية بمختلف مناطق ومدن المملكة تنتظر القرار الرسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، والذي سيحدد ما إذا كانت الدراسة خلال الفصل المقبل ستكون حضوريًّا أو عن بُعد.

في حين أكد عدد من العاملين في تلك القطاعات بأن ذلك القرار له تأثير كبير في عملهم وخططهم بالنسبة للمبيعات وخطط التسويق