شكرا لمتابعة خبر عن مكة تتصدر إصابات كورونا من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجلت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد الإصابات 125 حالة.

وجاءت الرياض في المركز الثاني بعد أن سجلت 106 حالة إصابة، فيما بلغت إصابات الهفوف 68 حالة إصابة وجدة 57 حالة والمدينة 50 حالة إصابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1428 حالة إصابة، و 1599 حالة تعافي، و37 حالة وفاة.