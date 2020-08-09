شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن مشعل: «الجسر الجوي يذهب بالمساعدات إلى لبنان ويعود فارغًا إلا من شتائم حزب الله» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق رئيس جمعية الطيران السعودية فهد بن مشعل بن سعود، اليوم الأحد، على الهجوم من أنصار حزب الله الإرهابي ضد المملكة.

وقال "بن سعود" عبر "تويتر" : " الجسر الجوي السعودي إلى لبنان يذهب محملاً بالمساعدات الإنسانية ويعود فارغاً إلا من اتهامات وشتائم أتباع حزب الله الإرهابي ، لا يضرنا ، فلو شكرونا لشككنا في موقفنا وماداموا يشتمونا فنحن بخير ".

وأرسلت المملكة اليوم طائرة المساعدات الرابعة ؛ حيث بلغ ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنا تم نقلها عبر أربع طائرات.

وحملت الطائرة التي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني.