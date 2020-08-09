شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن معايير المفاضلة للترقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، معايير المفاضلة للترقية (المرتبة العاشرة فما دون)، والمراتب (١١، ١٢، ١٣)؛ وفقاً للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

المرتبة العاشرة فما دون..

المعيار الأول هو تقويم الأداء الوظيفي وإجماله وزنه يبلغ 60%، ودرجة تقييم الأداء ممتاز كانت من 90 إلى 100، وجيد جدًا من 80 إلى 89، وجيد من 70 إلى 79%.

المعيار الثاني هو برامج التطوير والتدريب، وإجماله وزنه هو 40%.

معايير المفاضلة للترقية (المرتبة 11-12-13)..

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المعاير الأوال هو تقويم الأداء الوظيفي ونسبته 40%، والمعيار الثاني برامج التطوير والتدريب ونسبته 30%، والمعيار الثالث المقابلة الشخصية ونسبته 30%.

وأصدر وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون بمنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.