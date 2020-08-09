شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح هل المتعافي يتعرض لتجلط الدم في الرئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن استفسار حول حقيقة احتمالية تعرض المتعافي من فيروس كورونا المستجد COVID19 لتجلط الدم في الرئة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن الجلطات أو التخثرات الوريدية التي تحدث تكون في حالات متقدمة جدًا وحرجة جدًا من المصابين بالفيروس، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المملكة ساعدت بشكل كبير على التعامل مع تلك الحالات ومنع حدوث التجلطات، فيما لا ترتبط تلك التخثرات بالحالات المتعافية من الفيروس ولم يثبت حدوثها علميًا.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن تسجيل 1599 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 252039 حالة تعافي، فيما سجلت 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3167.