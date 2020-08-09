«البيئة» تدعو المهتمين بإبداء مرئياتهم حول لائحة نظام المياه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بمهام الوزارة". دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بمهام الوزارة". وأوضحت الوزارة، أنها سوف تستقبل الملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لذلك خلال 30 يوما، فيما لمزيد من المعلومات حول الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

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