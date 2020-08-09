شكرا لمتابعة خبر عن "الكهرباء" توضح معنى "الواط" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت شركة الكهرباء، تعريف الواط WATT، مشيرة إلى أنها وحدة مشتقة لقياس القدرة في نظام الوحدات الدولي. أوضحت شركة الكهرباء، تعريف الواط WATT، مشيرة إلى أنها وحدة مشتقة لقياس القدرة في نظام الوحدات الدولي. وأضافت: " الواحد واط يُعَرَّف بأنه 1 جول لكل ثانية، وهو وحدة قياس لمعدل نقل الطاقة أو تحويلها من صورة لأخرى ".

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