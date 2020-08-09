شكرا لمتابعة خبر عن 51 ألف متقدم ومتقدمة من طلبة المرحلة الثانوية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1441/1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ( امس الاحد ) عن دفعة إضافية للشواغر للقبول في العام الجامعي 1441/1442هـ ، و ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح بأن عدد طلبات الالتحاق بالجامعة التي استقبلت عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال فترة التقديم تجاوزت 51 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة،

حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة، وقد تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي وحسب الخطة الزمنية للقبول وذلك بفضل الله ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، إضافة إلى الموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة، ويأتي إعلان الدفعة الإضافية لتغطية المقاعد الشاغرة التي توفرت بعد إعلان دفعات القبول بالجامعات الأخرى.

ومن جانبه نوّه مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول الأستاذ تركي بن سليمان التركي بأن الجامعة شكلت عدة لجان وفرق عمل لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم وذلك للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم والتعريف بالمسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول وإتمام إجراءات القبول الإلكترونية بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمراجعة والحضور للجامعة.

فقد تم تفعيل قنوات استفسارات القبول الإلكترونية والتي تعمل بشكل مكثف على مدار الساعة طيلة فترة القبول وتشمل المحادثات الفورية وخطوط الاتصال الهاتفي وحساب العمادة الرسمي بالمعرف [email protected] على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمال للعام الثالث وذلك على الرقم الموحد للعمادة (0133332222).

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وتعمل تلك اللجان تحت مظلة اللجنة المركزية التي تعنى بالإشراف والمتابعة على أعمال اللجان السابقة واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول، و ذكر التركي بأن الجامعة تحرص بتطبيق مبدأ الشفافية مع المتقدمين في الإعلان عن جميع الدفعات والنسب التي توقف عندها القبول عبر موقع الجامعة وقنوات التواصل الرسمية.

علماً أن القبول بالجامعة يعتمد على معيار التنافس بالنسبة الموزونة وحسب الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين والمتقدمات لتغطية كافة المقاعد الشاغرة.