حساب المواطن.. تعرف على شروط إضافة الأبناء من الأرملة أو المطلقة

عبر حسابه على «تويتر»
أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إضافة الأم المطلقة والأرملة للأبناء التابعين لها.
وأضاف برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم «مطلقة» بإمكانها إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة «صك ولاية أو إثبات احتضان».
وفي حال كانت الأم «أرملة» بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين وإضافة المستندات المطلوبة «صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة». وفقا لبرنامج حساب المواطن.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لحساب المواطن : «أنا الوالدة قطعت عنها وهي بالضمان وبشقه مستقله عندي بالبيت كيف يعني اكتب عقد إيجار بيني وبينها اتقوا الله فيهم».
وكان البرنامج أعلن عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موعد صرف حساب المواطن، الذي يحلّ غدًا الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020م.
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