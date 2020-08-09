القبض على شخص قام بسرقة عدد من المركبات واستخدمها في السطو

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن- في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة 82,000 ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت 20,000 ريال، كما ضبطت بحوزته مركبتان مسروقتان، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.



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