السعودية اليوم / بلدية الخفجي تزيل 16 ألف م3 من الرمال ومخلفات البناء مجهولة المصدر في عيد الأضحى المبارك



الخفجي 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة الخفجي خلال أيام عيد الأضحى المبارك 12500 م3 من الرمال و4100م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، فيما زينت أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين والقرى المرتبطة بالبلدية ضمن استعدادها لاستقبال العيد بـ 155 شعارا للمملكة مضاءة بلمبات ليد، و120 حلقة تضيء بلمبات ليد باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي، وكثفت أعمال الرقابة والنظافة والزراعة، إلى جانب عدد من الإجراءات والتجهيزات التي شملت جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت بحملات التنظيف للأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وغيرت الحاويات التالفة والمستهلكة على الشوارع الرئيسية والداخلية، وغسلت دورات المياه والجلسات ونظفت الممشى، وعبأت المياه لدورات المياه بالكورنيش، إضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية وإزالة 12500م3 من الرمال و4100م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر.

وبين أن إدارة الزراعة والحدائق بالبلدية قامت بتجهيز وصيانة حدائق المحافظة، مثل حديقة الشرق وحديقة الشلال وحديقة العبير وحديقة الريحان من تسوية الرمال تنظيف النخيل وصيانة الألعاب الأطفال بالكورنيش بالكامل وتسوية الرمال وتنظيف المسطحات الخضراء وتحديدها بالجزر الوسطية، كما غسلت اللوحات الإرشادية والمجسمات في الواجهة البحرية و المسطحات الصناعية.

وأفاد المهندس الحميداني أن الحملات الميدانية كثفت على المحلات ووضع برنامج محدد لمراقبة مخالفات الأسواق والمطاعم لرفع المستوى الصحي بالمحافظة، وحددت فرقة فنية للمراقبة الدائمة في المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمعجنات ومحال الحلاقة ومغاسل الملابس والمحال التجارية أولا بأول.

// انتهى //

16:50ت م

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