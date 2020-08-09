السعودية اليوم / أمين الشرقية يثمن جهود الإدارات والبلديات والجهات ذات العلاقة خلال عيد الأضحى المبارك



الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الجهود التي قدمتها إدارات وبلديات الأمانة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، من الخدمات البلدية ، مؤكداً بأن جهود كوادر الأمانة أسهمت في توفير سبل النجاح من خلال العمل الدؤوب ، وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، كما ثمن جهود الجهات ذات العلاقة التي شاركت بدورها في جميع المواقع كل حسب دوره.

وأوضح الجبير بأن هذه الجهود تمثلت في تكثيف الجولات الرقابية في العديد من المواقع بالمنطقة، وتعقيم الشوارع والمتنزهات والمحلات والأسواق التجارية في ظل انتشار جائحة

الجدير بالذكر أن عدد الجولات الرقابية التي قام بها المراقبون خلال فترة عيد الأضحى المبارك بلغ 11306 جولات، منها 77 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما بلغت كمية الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء التي رفعت 72806 م3، والنفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة 136518 طناً ، و 3015058 كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في عمليات الاصحاح البيئي.

// انتهى //

16:47ت م

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الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الجهود التي قدمتها إدارات وبلديات الأمانة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، من الخدمات البلدية ، مؤكداً بأن جهود كوادر الأمانة أسهمت في توفير سبل النجاح من خلال العمل الدؤوب ، وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، كما ثمن جهود الجهات ذات العلاقة التي شاركت بدورها في جميع المواقع كل حسب دوره.وأوضح الجبير بأن هذه الجهود تمثلت في تكثيف الجولات الرقابية في العديد من المواقع بالمنطقة، وتعقيم الشوارع والمتنزهات والمحلات والأسواق التجارية في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد-١٩ ) والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار جائحة كورونا والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير بيئة آمنة للجميع، وفي مجال النظافة العامة للمنطقة وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة، وأعمال الرقابة والنظافة والإصحاح البيئي والمشروعات التنموية وعمل الجولات المستمرة والمتنوعة التي شملت العديد من القطاعات وتكثيف الجولات الرقابية ، وإنشاء الأسواق المؤقتة ، ومعالجة نقاط التجمع في عدد من الأسواق ، إلى جانب تعزيز السلامة العامة في الأسواق المركزية وأسواق النفع العام وغيرها من المبادرات، وكذلك إنشاء المسالخ المبتكرة، التي أنشأتها الأمانة وجهزتها بجميع الكوادر البيطرية والعمالة والتجهيزات الأخرى، وذلك للتسهيل على المضحين وضمان عدم الازدحام.الجدير بالذكر أن عدد الجولات الرقابية التي قام بها المراقبون خلال فترة عيد الأضحى المبارك بلغ 11306 جولات، منها 77 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما بلغت كمية الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء التي رفعت 72806 م3، والنفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة 136518 طناً ، و 3015058 كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في عمليات الاصحاح البيئي.// انتهى //16:47ت م0107

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