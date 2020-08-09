السعودية اليوم / الفلبين تسجل 3109 إصابات جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

سجلت الفلبين 3109 حالات إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 654 حالة شفاء جديدة و61 حالة وفاة، لترتفع حالات الشفاء في البلاد إلى 67 ألفا و673 والوفيات إلى 2270 حالة وفاة.

// انتهى //

16:36ت م

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مانيلا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسسجلت الفلبين 3109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفا و913 حالة.وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 654 حالة شفاء جديدة و61 حالة وفاة، لترتفع حالات الشفاء في البلاد إلى 67 ألفا و673 والوفيات إلى 2270 حالة وفاة.// انتهى //16:36ت م0105

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