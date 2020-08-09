سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في مقديشو



جدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.

وجددت المنظمة موقفها الثابت الذي يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف والعنف بتجلياتها كافة، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الصومال، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

// انتهى //

16:27ت م

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