السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين المهنئين بعيد الأضحى المبارك



تبوك 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني يرافقه وكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة، داعياً المولى عز وجلّ أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بالتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس

وأشاد سموه بجهود الجميع داخل الإمارة خلال جائحة كورونا وبما قدموه لخدمة المواطن والمقيم، سائلا الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله.

// انتهى //

16:24ت م

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تبوك 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني يرافقه وكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.وبادل سموه الجميع التهنئة، داعياً المولى عز وجلّ أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بالتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.وأشاد سموه بجهود الجميع داخل الإمارة خلال جائحة كورونا وبما قدموه لخدمة المواطن والمقيم، سائلا الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله.// انتهى //16:24ت م0100

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