شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة . Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة . وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.