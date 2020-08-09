سهم أرامكو يرتفع 0.30 % ومؤشر تداول يكسب 30.34 نقطة

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم مرتفعًا مدعومًا بالإعلان عن توزيعات الأرباح ليغلق عند 33.05 ريال محققًا مكسبًا بنسبة 0.10 ريال أو ما يعادل 0.30 % من قيمته السوقية.

وكان سعر أرامكو في الإغلاق السابق يوم الأحد الماضي 32.95 ريال وهو نفس سعر الافتتاح اليوم وأثناء تداول السهم ارتفعت قيمته إلى 33.15 لكنه أغلق عند 33.05 ريال فيما بلغ عدد الصفقات 9,476 صفقة فيما وصل متوسط كمية الصفقة 545 سهمًا.

وبلغت الكمية المتداولة 5,160,622 سهمًا فيما بلغت قيمة التداول 170,533,758.10 ريالًا.

مؤشر تداول

من جهة أخرى أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعًا عند مستوى 7,530.31 نقطة بزيادة قدرها 30.34 نقطة أو ما يعادل (0.40%).

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أرباح أرامكو عن الربع الثاني أعلنت شركة أرامكو عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال، كما أعلنت الشركة انخفاض الأرباح بنسبة 50% في النصف الأول، كما أعلنت عن إيرادات في الربع الثاني بلغت 123.23 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات النصف الأول 348.8 مليار ريال. وفي التفاصيل، أعلنت شركة الزيت العربية السعودية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 24.62 مليار ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيله أرباح 92.59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 73.409%. وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.474%. صافي الدخل لأرامكو السعودية وقالت الشركة في بيان إن صافي الدخل لأرامكو السعودية بلغ 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

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