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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وجاء في بيان الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 326712 شخصًا، بينهم 4022 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18427 حالة وفاة".
ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 284371 شخصًا، فضلاً عن إجراء 2.686.498 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
وأضاف بيان الوزارة أن 26 إقليمًا إيرانيًا لا تزال في وضع صحي خطير.
وأوضح البيان أن 15 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.
في حين أن 11 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 03:46 PM
"الصحة": 26 إقليمًا لا تزال في وضع صحي خطيرإيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وجاء في بيان الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 326712 شخصًا، بينهم 4022 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18427 حالة وفاة".
ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 284371 شخصًا، فضلاً عن إجراء 2.686.498 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
وأضاف بيان الوزارة أن 26 إقليمًا إيرانيًا لا تزال في وضع صحي خطير.
وأوضح البيان أن 15 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.
في حين أن 11 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
، إيران.. تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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