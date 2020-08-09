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دعا لبنانيون اليوم (الأحد) إلى انتفاضة لا تتوقف؛ للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال، الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس.بيروت متظاهرون
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 03:36 PM
غداة احتجاجات المطالبة باستقالة الحكومةاللبنانيون يدعون لانتفاضة تطيح بزعمائهم السياسيين
دعا لبنانيون اليوم (الأحد) إلى انتفاضة لا تتوقف؛ للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال، الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس.
، اللبنانيون يدعون لانتفاضة تطيح بزعمائهم السياسيين ،
المصدر : الخليج 365
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