، ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني ،

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.
وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.
وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".
وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبنانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.
وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.
وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".
وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:31 PM
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:45 PM
الرئيس الفرنسي: لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين إن دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني، مضيفًا أنه لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة.
ووفق روسيا اليوم أكد ماكرون أنه يتعين علينا العمل سريعًا ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرًا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.
وقال ماكرون اليوم الأحد، إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت.
وشدد ماكرون على ضرورة "أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها". وقال: "مستقبل لبنان على المحك".
وقال الرئيس الفرنسي إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وموثوق ومستقل، في انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا على الأقل.
، ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني ،
المصدر : الخليج 365
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