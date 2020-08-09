محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 09 أغسطس 2020، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة . 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 03:34 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة 0 0 13,050 "الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 09 أغسطس 2020، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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