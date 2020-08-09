شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات المشتركة مع نظيره النيبالي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.