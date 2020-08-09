شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم أغذية لـ 500 عائلة متضررة من انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة . وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة . ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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