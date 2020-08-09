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تكليف البلوي عميدًا لكلية المجتمع في جامعة طيبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن عبد الله السحيمي البلوي – عميدًا لكلية المجتمع بالعلا لمدة عام اعتبارًا من ١٩ / ١٢ / ١٤٤١ هـ.
جدير بالذكر أن الكلية تضم أقسام: (الحاسب الآلي وبرنامج الفندقة والسياحة وإدارة الأعمال) وستبدأ الدراسة بقسم المحاسبة الآلية لهذا العام الجامعي الجديد.
من جانبه تقدم الدكتور أحمد السحيمي بأسمى آيات الشكر لمعالي رئيس الجامعة على ثقته، سائلًا الله أن يكون عند حسن ظن معاليه، وأن يوفقه لخدمة طلاب وطالبات كلية المجتمع بالعلا وللرقي بالعملية التعليمية.
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