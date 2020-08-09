استشارية لـ”المواطن”: ٥ مسببات لخراج الأسنان وهذا علاجه

2020-08-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية طب وجراحة الأسنان الدكتورة هناء إسماعيل ، أن خراج الأسنان هو إحدى المشاكل الصحية التي تواجه الأسنان، وهو عبارة عن تجمع المادة الصفراء، الناتجة عن عدوى بكتيرية بالأسنان، وتتكون عادة ما بين اللثة والأسنان، أو جذور الأسنان.

أسباب خراج الأسنان

وأضافت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن حدوث الخراج في الأسنان يرجع إلى ٥ مسببات وهي:

⁃ تسوس الأسنان الواصل حتى جذور السن.

⁃ التهاب اللثة الشديد.

⁃ تعرض السن للكسر.

⁃ بعض العلاجات السنية، مثل الحشوات العميقة والقريبة من لب الأسنان.

⁃ تعرض الأسنان لضربات قوية.

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أعراض مشكلة الخراج

وأوضحت هناء إسماعيل أ أهم أعراض هذه المشكلة هي صعوبة البلع، الحساسية من تناول المشروبات الباردة والساخنة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، آلام حادة في الأسنان، وقد تمتد للأذن والرقبة، تغير طعم الطعام، ويميل للمرارة، انتفاخ الغدد اللمفاوية الموجودة بالرقبة، تورم الوجه، رائحة الفم تتحول للرائحة الكريهة، آلام شديدة عند مضغ الطعام، الشعور بحالة من التعب العام.

علاج المشكلة طبياً

وخلصت هناء إسماعيل إلى القول إن علاج المشكلة تتمثل في التخلص أولاً من الالتهاب الذي يسببه، لذا يحرص الطبيب على فتح اللثة لتصريف السائل الأصفر الذي يحتويه الخراج، وبعد الانتهاء من تصريف المادة الصفراء يجري الطبيب عملية غسل للمنطقة المصابة بمحلول ملحي، وفي حالة كان الخراج قد وصل إلى لب الأسنان، يقوم الطبيب بمعالجته، من خلال إزالة الأنسجة المصابة، قبل أن يقوم بإغلاق القنوات الجذرية، أما في بعض الحالات التي يصعب الحفاظ فيها على السن، يلجأ الطبيب إلى خلع السن المصاب، من أجل التخلص من ما تبقى من المادة الصفراء.

كما يلجأ الطبيب أيضًا إلى استخدام المضادات الحيوية، في حالة ما إذا كان الالتهاب قد امتد لمناطق الفك، أما في حالة إصابة الأطفال من ذوي الأسنان اللبنية، بخراج الأسنان، فيلجأ الطبيب إلى خلع السن المصاب للتخلص من الالتهاب.

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