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2020-08-09 #وظائف للرجال والنساء لدى شركة تطوير التعليم القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الشركة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وفقاً للتفاصيل لتالية : 1- المسمى الوظيفي : مصمم جرفيك ، عدد وظيفتين. 2- الشروط : – أن يكون أن المتقدم / المتقدمة من المواطنين . Advertisements – درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال . – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج “تمهير ” سابقاً . – إجادة اللغة الإنجليزية ” مستوى مبتدئ” . – أن تشير سجلات التأمين إلى عدم تسجيله آخر ستة أشهر سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي . وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 8 / أغسطس /2020 م ، ولمدة شهر عبر الرابط التالي من هنــــا.



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