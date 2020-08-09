WhatsApp يتيح خاصية تعيين خلفية لكل دردشة لمستخدمي آيفون 

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل WhatsApp في الآونة الأخيرة على عدد من التحديثات وإدخال مميزات جديدة، وآخرها إمكانية تعيين خلفية مختلفة لكل جهة اتصال، ولكنها ميزة متوفرة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي على آيفون.

وكشف موقع WABetaInfo المتعقب للتغييرات والتحديثات والميزات القادمة على تطبيق واتس اب، أن إصدار بيتا التجريبي على آيفون يعمل على إضافة ميزة تخصيص خلفية مختلفة كل محادثة أو دردشة جماعية، وهو ما يضفي مظهرًا جديدًا على محادثاتك داخل التطبيق، بحسب صحيفة express.co.uk البريطانية.

وعادةً يتيح لك تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فسيبوك تغيير الخلفية الافتراضية ويمنحك الاختيار بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا أو اختيار أي صورة من صورك المخزنة على هاتفك الذكي، وما تختاره يُطبق على كل الدردشات، ولكن مع أحدث ميزة، سيتمكن المستخدمون من استخدام صورة مختلفة لكل محادثة سواء فردية أو جماعية.

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ميزة ضبط سطوع المحادثة من WhatsApp:

وتشير ميزة التخصيص الجديدة إلى أن واتس اب سيسمح لمستخدمي التطبيق بضبط سطوع الخلفية الخاصة بهم بشكل منفصل عن شاشة الهاتف الذكي، وهو ما يعني أنك ستتمكن من التحكم في الألوان الزاهية في المحادثات المختلفة مع جهات الاتصال.

وقال تقرير WABetaInfo: هذه خطوة كبيرة من WhatsApp الذي لم يسمح أبدًا بتخصيص محادثات معينة، نأمل أن نرى المزيد من الميزات المماثلة في المستقبل، على سبيل المثال إمكانية اختيار إعدادات تنزيل تلقائية مختلفة في جهات الاتصال.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أصدر تطبيق واتس اب تحديثًا جديدًا على أندرويد والذي يتضمن إمكانية البحث عن أنواع مختلفة من الملفات من خلال الاختصارات الجديدة؛ للوصول بشكل أسرع إلى المعلومة التي تبحث عنها، وهي ميزة كانت موجودة قبل ذلك في نظام التشغيل IOS.

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