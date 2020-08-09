السعودية | لماذا جمعت سعودية هواة القراءة في مكان واحد؟

عشقت القراءة منذ الصغر، وأصبح الكتاب صديقها، وحين زيارتها لمعرض الكتاب في جدة قبل خمسة أعوام، كانت محطة تحول وانطلاقة لمشروعها الجديد الذي جمع هواة القراءة في مكة المكرمة.

عفت علي، أطلقت على منصتها اسم "عالم القراء"، الذي يحوي أكثر من 3000 كتاب، وفي مقدمتها الأكثر طلباً كتب تطوير الذات والروايات العالمية.

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وفي حديثها إلى "العربية.نت" قالت: "شغفت بقراءة الكتب والبحث عنها في مختلف المجالات، حتى تحول إلى هاجس ليتحقق اليوم في تنفيذ مشروع يجمع القراء في مكة المكرمة، بأسلوب جاذب وهادف، وسط أجواء غايتها مجتمع قارئ ومثقف".

وأبانت: "مع الثروة المعلوماتية وتعدد منصات التواصل الاجتماعي، ما زال الكتاب الورقي يحتفظ بقوته، بدليل أن العديد من الأشخاص يرغبون في ملامسة ورق الكتاب فضلاً عن القراءة الإلكترونية".

وتخطط عفت إلى أن تحول مشروعها الصغير إلى منصة جاذبة تستقطب فيها الكتاب والهواة، وخلق برامج للنقاشات والحوار، لربط تواصل فاعل بين القارئ والمؤلف.