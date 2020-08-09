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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 02:51 PM
استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اتصال هاتفي
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال ،
المصدر : الخليج 365
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