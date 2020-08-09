محمد بن مسعود - الدمام - طالب بالاستعانة بتحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة الحكومة، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي. وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز". ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم".الكنيسة المارونية شارة الراعي 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 02:47 PM Advertisements طالب بالاستعانة بتحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة الحكومة، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي. وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز". ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم". الكلمات المفتاحية ، بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير ،

المصدر : الخليج 365

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