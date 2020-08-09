محمد بن مسعود - الدمام - مجموع حالات الإصابة بات 62.525 حالة سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 02:24 PM Advertisements مجموع حالات الإصابة بات 62.525 حالة الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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