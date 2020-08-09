، الكويت آخر 24 ساعة.. 514 إصابة بكورونا و713 حالة شفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت حصيلة المتعافين 63519 والمصابين 71713 مصاباً

سجلت الكويت اليوم 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين ارتفع إلى 71713 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 478 وفاة.

وسجّلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 713 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة، في بيان لها على أثر ذلك، بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 63519 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد