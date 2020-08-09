طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم

تعد خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم من الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لكي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية من استخراج التأشيرات بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن الإقامة بالرقم الموحد، لكي يتمكن المستعلم من معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية ومدتها بشكل إلكتروني، كما يمكن طباعتها للحصول علي الختم الرسمي من اجل السفر والعودة مرة اخري بدون حدوث أي مشاكل في المطارات أو المنافذ الحدودية، من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام مع أرفاق رابط الخدمة، وذلك حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين.

طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

وزارة الداخلية السعودية توفر العديد من الخدمات الالكترونية بقطاع الجوازات من ضمن تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد، لجميع المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنهم أيضا الاستفادة من خدمة استعلام عن صلاحيه تأشيرة خروج وعوده برقم الإقامة، من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي موقع وزارة الداخلية أبشر الخدمات الإلكترونية من ثم. تعبئة البيانات في الخانات المخصصة من اجل تسجيل دخول أبشر للأفراد من ثم. الولوج علي الخدمات الالكترونية من ثم اختيار الجوازات من ثم. اختيار خدمة الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة. كتابة رقم رخصة الإقامة الخاص بك من ثم. كتابة رقم هوية الكفيل من ثم. كتابة الرمز المرئي من ثم. تعبئة باقي البيانات كما هو ظاهر بالصورة التالية من ثم النقر علي أيقونة عرض.

بعدها سوف تظهر لك جميع المعلومات المراد معرفتها حول صلاحية التأشيرة بشكل إلكتروني.