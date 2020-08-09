الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن برقم الهوية الكترونيًا

يبحث الكثير عن رابط خدمة الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن، لمعرفة موعد نزول حساب المواطن لمستفيدي الضمان، حيث يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي الدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن، عن طريق شبكة المعلومات الدولية الأنترنت، من اجل التحقق من إيداع المبالغ المخصصة لهم في حساباتهم البنكية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط هذه الخدمة الالكترونية وطريقة الاستعلام الصحيحة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن

يمكن لجميع الأسر السعودية من محدودي الدخل وكذلك الأشخاص المستقلين من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على أعباء الظروف المعيشية بالأراضي الحجازية، حيث يقوم المستعلم بالدخول علي البوابة الالكترونية لحساب المواطن السعودية من اجل الاستعلام برقم الهوية في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني من ثم.

من ثم. كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

إدخال رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام من ثم.

النقر علي أيقونة عرض.

بعدها سوف يقوم الموقع الرسمي للبرنامج بتحويلك إلى صفحة بها جميع بياناتك وكذلك موعد راتب صرف حساب المواطن بالتاريخ الميلادي، والذي من المتوقع أن يكون في اليوم العاشر من هذا الشهر، بعدها يمكن لجميع السعوديين المستفيدين من البرنامج التوجه إلى اقرب مكنة صرف للحصول علي الدفعة الجديدة من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالصرف.