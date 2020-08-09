شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك» بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

خصصت أمانة منطقة المدينة المنورة، مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك"، مخصصة للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة وفي محافظات المنطقة، فيما تفقد أمين المنطقة، المهندس فهد البليهشي، عدداً من المواقع المقترحة لتخصيصها لهذا النشاط؛ بطريق الملك عبدالعزيز، وممشى حديقة الملك فهد.

وأوضح فهد البليهشي، خلال لقائه عدداً من ملاك عربات الأطعمة المتنقلة، أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعى لتنمية هذا النشاط بمشاريع غير تقليدية وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.

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وأشار "البليهشي" إلى أن الأمانة ستبدأ في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، وذلك بتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدْمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.