شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استفادة المستورد من مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن طريقة استفادة المستورد من مبادرة "تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية"، وذلك من خلال تقديم الضمان البنكي أو عبر مسار الالتزام المستندي لمنخفضي/ متوسطي المخاطر، لمدة تأجيل تصل حتى 30 يوم من تاريخ عملية الفسح.

وأوضحت هيئة الجمارك، أنه ضمن حزمة مبادرات المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب

الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، يمكنك الآن كمستورد التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوم من تاريخ الفسح من خلال تحديدك للمسار المناسب.

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وقالت الهيئة، أن مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي: يتطلب هذا المسار تقديمك الضمان البنكي للسجل التجاري من قبل البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد وفق الاشتراطات والصيغة المحددة لذلك؛ بينما مسار التأجيل بالالتزام المستندي: هو إقرار الكتروني تتم الموافقة عليه من المستورد ويتعهد فيه بدفع الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى في فترة السداد المسموح بها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أعلى المجموع قيمة الرسوم الجمركية المؤجلة، ولن يتم تجاوز قيمة الضمان المقدم من قبل المستورد، كما تم تمديد المبادرة لثلاثة أشهر إضافية بدءا من 1 يوليو 2020م، وتصل مدة التأجيل 30 يوما من تاريخ الفسح.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة، أنه تشمل الرسوم المؤجلة كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مثل رسوم منصة فسح لا يتم احتساب قيمة الضرائب الخاصة بهيئة الزكاة والدخل من الضمان البنكي.