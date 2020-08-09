شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات وقائية صارمة ضد كورونا في الموسم الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " عن الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها مع بدء العام الدراسي الجديد لمنع إنتشار العدوى ، وهي كالتالي : أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " عن الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها مع بدء العام الدراسي الجديد لمنع إنتشار العدوى ، وهي كالتالي : 1- إجراءات توعوية ، وتتمثل في توعية الطلاب وتخصيص حصص مدرسية ومرشديين صحيين للتوعية بالمرض وسبل الوقاية وأهمية لقاح الأنفلونزا الموسمية . - توعية ولي الأمر بطرق حماية الطفل والتأكيد بعدم ذهابه للمدرسة حال ظهور أي أعراض تنفسية واستشارة الطبيب . 2- التهوية الجيدة بالمدارس . Advertisements 3- تطهير الأسطح بشكل دوري والتركيز على مقابض الأبواب وطاولات الطعام والمقاعد وغيرها . 4- توفير المطهرات والصابون والإهتمام بنظافة دورات المياه . وفي حال الإشتباه بإصابة طالب تتم إحالته فوراً للمركز الصحي ومتابعة حالته من قبل المرشد الصحي وإبلاغ ولي الأمر والتأكيد بعدم حضوره ومتابعته بشكل يومي وفي حال تأكد إصابته لا يسمح له بالعودة حتى يتعافى تماماً مع تقرير طبي يثبت ذلك ، كما تتم متابعة المخالطين للطالب من قبل المرشدين الصحيين وفي حال ظهور اعراض يسمح لهم بعدم الحضور مدة تعادل فترة حضانة المرض . إقرأ أيضاً :

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