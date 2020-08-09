شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتقديم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما مؤخرا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتقديم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما مؤخرا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلال غذائية وربطات خبز وكراتين تمور وكراتين حليب شمل التوزيع 500 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة من أبناء الشعب اللبناني الشقيق. Advertisements

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