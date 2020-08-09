تخصيص مواقع مطورة لعربات «فود ترك» للشباب والفتيات بالمدينة المنورة

خصصت أمانة منطقة المدينة المنورة مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك»، للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة وفي محافظات المنطقة.

وأكَّد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي خلال جولة ميدانية على المواقع المقترحة المخصصة لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز وفي ممشى حديقة الملك فهد، التقى خلالها بملاك عربات الأطعمة المتنقلة، أنَّ مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هامًا من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنورة وتعمل عليها الأمانة.

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وأضاف أنَّ الأمانة ستبدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها التي تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.

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