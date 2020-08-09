السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل وكيل إمارة منطقة الرياض



الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري يرافقه وكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الاضحى المبارك ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادل سمو الأمير فيصل بن بندر الجميع التهنئة داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الوطن والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة.

وحث سموه في كلمة وجهها لمنسوبي إمارة منطقة الرياض على بذل الجهود في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم في هذه المنطقة الغالية سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن وأبنائه نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة والوطن ينعم برخاء وطمأنينة في ظل القيادة الحكيمة .

// انتهى //

13:46ت م

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