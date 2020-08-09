السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت



بيروت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة .

وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة .

ويأتي ذلك في إطار المساعدات

// انتهى //

13:44ت م

0064



بيروت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة .وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة .ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .// انتهى //13:44ت م0064

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