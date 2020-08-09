السعودية اليوم / ‏" شرح زاد المستقنع "‏ درس علمي بتعاوني شرق حائل غداً



حائل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شرق ‏حائل ‏غداً ‏درساً عن بعد بعنوان " شرح زاد المستقنع "، يقدمه حمد بن عبدالله ‏الحمد .‏

ويأتي هذا الدرس العلمي امتدادًا لبرامج المركز في نشر ‏العلم ‏وتوعية ‏الناس ‏وتبصيرهم ‏بأمور دينهم ودنياهم .‏

‏// انتهى //‏

13:43ت م

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