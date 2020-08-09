السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والقضاة



جيزان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا ،وقضاة المحكمة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

وبادل سمو نائب أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك , سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات , مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة ,سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

// انتهى //

13:42ت م

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