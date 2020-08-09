

جدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المُعين حديثًا فهد بن رقوش.

وأعرب سمو الأمير بدر بن سلطان عن تهنئته لمدير عام الفرع ،سائلاً الله تعالى أن يوفقه في أداء مهامه .

من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، مؤكدًا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

// انتهى //

13:30ت م

0059





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.