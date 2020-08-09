السعودية اليوم / الكويت تسجل 713 حالة شفاء من كورونا



الكويت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية 713 حالة شفاء من مرض

وأفادت الوزارة في بيان لها على إثر ذلك بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 63519 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

12:59ت م

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الكويت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسسجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية 713 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت الوزارة في بيان لها على إثر ذلك بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 63519 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //12:59ت م0050

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